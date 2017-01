Baden-Württemberg Hass auf Religion: Geständnis in Freiburger Mordprozess

Freiburg.

Mit einem Geständnis des Mitbewohners hat der Prozess um den Mord an einer 31 Jahre alten Frau in einer Studenten-Wohngemeinschaft in Freiburg begonnen. Der zur Tatzeit 24-Jährige habe aus Hass und Verachtung getötet, sagte der Staatsanwalt zum Auftakt des Prozesses vor dem Landgericht Freiburg am Donnerstag. Wegen deren Religiosität habe er seine Mitbewohnerin verachtet und mit einem Messer erstochen. Die 31-Jährige war den Angaben zufolge Christin und kirchlich aktiv. Der Angeklagte lebte mit ihr gemeinsam in einer Wohnung. Die Tat ereignete sich ich im August vergangenen Jahres. Schon direkt nach seiner Festnahme hatte der junge Mann die Tat gestanden.