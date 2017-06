Baden-Württemberg Hatz gegen Gülen-Anhänger: Strafbefehle beantragt

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft den "Stuttgarter Nachrichten" (Mittwoch) sagte, haben die Strafverfolger bei den Amtsgerichten in Stuttgart und Böblingen fünf Geldstrafen zwischen 30 und 120 Tagessätzen beantragt. Sollten die Gerichte den Anträgen stattgeben, haben die Beschuldigten zwei Wochen lang Zeit, um Einspruch einzulegen. Wenn sie dies tun, kommt es zu einem Prozess.

Nach dem Putschversuch kursierte auf Facebook unter Erdogan-Anhängern eine Liste mit zwei Dutzend Einrichtungen und Geschäften aus dem Raum Stuttgart, die der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen nahestehen sollen. Das Verbreiten der Liste an sich ist laut Staatsanwaltschaft nicht strafbar. Die fünf Beschuldigten hätten in dem Zusammenhang aber Schmähungen und Protestaufrufe von sich gegeben. So sei unter anderem dazu aufgerufen worden, sich vor einer Stuttgarter Schule zu versammeln, die sich zu Gülen bekenne, schreibt die Zeitung.