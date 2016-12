Baden-Württemberg Hinweis auf Terrorverdächtigen: Bus durchsucht

Auf der Suche nach dem Terrorverdächtigen Anis Amri haben Polizisten in Heilbronn einen Reisebus durchsucht. Es habe aber keine Festnahme gegeben, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Donnerstag. Details nannte sie nicht. Laut "Heilbronner Stimme" hatte ein Zeugenhinweis den Einsatz ausgelöst, der sich als Fehlalarm herausgestellt habe. Ein Busfahrer habe gemeldet, den Gesuchten erkannt zu haben. Der SWR berichtete von vermummten Polizisten und Suchhunden am abgesperrten Hauptbahnhof in Heilbronn. Die Polizei wollte sich dazu nicht äußern.

Amri soll am Montag einen Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verübt haben, bei dem zwölf Menschen ums Leben kamen. Der terrorverdächtige Tunesier wird per Haftbefehl gesucht und ist öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben.