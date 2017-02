Baden-Württemberg Hohe Polizeipräsenz bei Fastnachts-Veranstaltungen geplant

Stuttgart. Bei den großen Fastnachts-Veranstaltungen im Südwesten will die Polizei deutlich sichtbar auftreten. Eine hohe Präsenz der Beamten mit Waffen und Schutzausstattung mache die Umzüge und Feste objektiv und subjektiv sicherer, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch mit. "Das ist ein deutliches Signal an alle, die Straftaten begehen wollen und auch an die, die uns nicht wohlgesonnen sind, uns und die Art, wie wir leben, bedrohen." Es gebe eine Bedrohung in Deutschland, die auch in der närrischen Zeit gelte.