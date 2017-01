Baden-Württemberg IHK-Präsident: Fortschritte bei der Flüchtlings-Integration

Karlsruhe.

Die Integration von Asylbewerbern macht nach Einschätzung des Karlsruher Industrie- und Handelskammer-Präsidenten Wolfgang Grenke Fortschritte. Inzwischen seien von den 10 000 im Kammerbezirk untergebrachten Flüchtlingen rund 4100 als erwerbsfähig gemeldet, sagte Grenke beim Neujahrsempfang am Montag in Karlsruhe. Etwa 3200 Kinder und Jugendliche besuchten Vorbereitungsklassen für Schule oder Berufsausbildung. "Die Integration benötigt nach unserer Erfahrung mit den Kriegsflüchtlingen vom Balkan in den 90er Jahren zwischen sechs und zehn Jahren. Aber wir kommen voran."