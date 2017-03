Baden-Württemberg Im Südwesten bleibt es erst einmal stürmisch

Für einen Herbstbeginn wäre das Wetter am 1. März passend: grauer Himmel, Regen und Sturm. Doch es ist Besserung in Sicht: Vor allem im Süden Deutschlands soll es in den kommenden Tagen bis zu 18 Grad warm werden. Foto: dpa / Arno Burgi

Stuttgart. Im Südwesten bleibt es auch am Aschermittwoch stürmisch. Wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch berichtete, wehen im Laufe des Tages starke bis stürmische Böen über Baden-Württemberg. Dabei betragen die Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 75 Stundenkilometer. Im Bergland werden sogar Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern erwartet. In Gipfellagen sind zum Mittwochabend auch erste orkanartige Böen möglich. In oberen Lagen muss außerdem mit Neuschnee und Straßenglätte gerechnet werden.