Baden-Württemberg In Baden-Württemberg werden mehr Menschen zu Hause gepflegt

Stuttgart. In Baden-Württemberg werden immer mehr Menschen zu Hause von Angehörigen und ambulanten Pflegediensten versorgt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Freitag wurden im Dezember 2015 rund 236 000 Pflegebedürftige zu Hause betreut. Das sind drei Prozent mehr im Vergleich zur vorangegangenen amtlichen Erhebung im Dezember 2013. In Baden-Württemberg gab es im Dezember 2015 mehr als 328 000 Pflegebedürftige und damit knapp 30 000 mehr als 2013.

Etwa 128 000 (plus 4,8 Prozent) Menschen arbeiteten landesweit zu dem Zeitpunkt in der Pflege. Die Zahl der Auszubildenden und (Um-)Schüler erhöhte sich um zwei Prozent auf 8094. Es gab 1142 ambulante Pflegedienste und 1716 teil- beziehungsweise vollstationäre Pflegeheime. Vor allem Menschen mit hohem Pflegebedarf würden in stationären Einrichtungen versorgt werden, hieß es weiter.