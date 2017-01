Baden-Württemberg In Jagsthausen wird Kondolenzbuch für Herzog ausgelegt

Jagsthausen.

Bürger können sich am kommenden Sonntag in Jagsthausen in ein Kondolenzbuch für den verstorbenen ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog eintragen. Das Buch werde bei einem Bürgerempfang ausgelegt, wie die Gemeinde (Kreis Heilbronn) am Mittwoch mitteilte. Überdies können Bürger bis Freitag im Schloss Bellevue und in der Villa Hammerschmidt in Bonn dem Politiker schriftlich eine letzte Ehre erweisen.