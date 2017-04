Baden-Württemberg Innenausschuss berät über Fankrawalle beim Fußball

Vertreter der Fußballclubs werden aber nicht dabei sein. Eine Teilnahme der Clubs an der nicht-öffentlichen Sitzung hätten die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU abgelehnt, wie der SPD-Abgeordnete Sascha Binder sagte. Es gibt daher nur einen Bericht von Innenminister Thomas Strobl (CDU). Beim Derby am 9. April in Stuttgart hatten Chaoten aus dem KSC-Fanblock unter anderem Leuchtraketen auf das Spielfeld geschossen. Das Fußballspiel stand zeitweise kurz vor dem Abbruch.