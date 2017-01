Baden-Württemberg Jugendliche nach "Legal High"-Konsum zusammengebrochen

Biberach.

Mit einem vermeintlich harmlosen Joint vor dem Unterricht haben sich zwei 16-Jährige in Biberach selbst außer Gefecht gesetzt - und ein Strafverfahren eingebrockt. Nach dem Rauchen einer mit chemischen Substanzen versetzten Kräutermischung seien das Mädchen und der Junge zusammengebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie hätten sich mehrfach übergeben und seien kurzzeitig bewusstlos gewesen, so dass ein Notarzt helfen musste.