Baden-Württemberg Kabelbrände behindern Bahnverkehr in Nordbaden

Karlsruhe (dpa/lsw) - Mehrere Kabelbrände in Nordbaden haben seit Mittwochabend den Bahnverkehr behindert. In mindestens zwei Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Schaden liege im sechsstelligen Bereich (mehr als 100 000 Euro), teilte die Polizei am Donnerstag in Karlsruhe mit. Am Mittwochabend hatten Unbekannte nördlich von Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) zwei parallel zur Bahnstrecke Karlsruhe-Mannheim verlaufende Kabelschächte in Brand gesetzt. Die Spurenlage deute auf Brandstiftung hin.

Am Donnerstag gab es drei ähnliche Brände an Bahnstrecken bei Walldorf-Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) sowie an zwei Stellen in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe). Es kam zu Behinderungen im Bahnverkehr. In einem Fall in Bruchsal gehen die Ermittler ebenfalls von Brandstiftung aus, in den beiden anderen Fällen werde das geprüft.