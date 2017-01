Baden-Württemberg Kein Ansturm auf gute Trautermine

Stuttgart.

Lustige und gut zu merkende Hochzeitstermine finden bei den Brautpaaren im Südwesten in diesem Jahr bislang keinen besonderen Anklang. So sind im Juli in vielen Standesämtern noch Trautermine für den 1.7.17, den 7.7.17 und den 17.7.17 zu haben, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Einer dieser sogenannten Schnapszahltermine fällt auf einen Samstag, der als Heiratstag ohnehin sehr beliebt ist - mit oder ohne Schnapszahl. Manche Ämter im Südwesten richten sich vorsorglich dennoch auf etwas mehr Nachfrage außer der Reihe ein.