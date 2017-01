Baden-Württemberg Uniklinikum: Viele Anfragen nach Gebärmuttertransplantation

Tübingen.

Nach der erfolgreichen Transplantation einer Gebärmutter bereitet sich das Uniklinikum Tübingen auf neue Operationen vor. Es hätten sich 60 bis 80 ernsthaft Interessierte gemeldet, sagte Prof. Sara Brucker vom zuständigen Ärzteteam am Donnerstag in Tübingen. "Da schauen wir jetzt, ob es medizinisch passt." Bei manchen Paaren sei man schon in der Vorbereitung der Eizellenentnahme. Konkrete Termine für Transplantationen gebe es aber noch nicht: "Da müssen ganz viele Kriterien stimmen."