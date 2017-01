Baden-Württemberg Kretschmann: Herzog hinterließ große Spuren im Südwesten

Stuttgart.

In Baden-Württemberg hat der nun gestorbene Altbundespräsident Roman Herzog nach Ansicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) große Spuren hinterlassen. Herzog war von 1978 bis 1983 erst Kultus- und dann Innenminister im Südwesten. Als Innenminister habe Herzog hochumstrittene Themen bearbeitet. "Die Raketenproteste in Mutlangen, Hausbesetzungen oder die Frage nach CS-Reizgas für Polizeieinsätze standen ganz oben auf der landespolitischen Agenda", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Herzog habe all diese Fragen überzeugend und mit großer Souveränität beantwortet.