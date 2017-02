Baden-Württemberg Kretschmann krank: Kabinett tagt ohne Chef in Brüssel

Stuttgart/Brüssel.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) muss seine geplante Reise nach Brüssel absagen - er ist krank. Das grün-schwarze Kabinett tagt in der belgischen Hauptstadt deshalb ohne ihn. Der Regierungschef könne wegen einer Erkrankung die am Montag beginnende Auslandsvisite nicht antreten, teilte das Staatsministerium mit. Bis Dienstag stehen politische Gespräche des Kabinetts in Brüssel an, unter anderem mit EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU), der seit Anfang des Jahres für den Bereich Haushalt und Personal zuständig ist.