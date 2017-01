Baden-Württemberg Kretschmann reagiert gelassen auf Kritik an Asylpapier

Stuttgart.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will nicht in die Kritik an der Entstehungsgeschichte des Asylpapiers von Innenminister Thomas Strobl (CDU) einstimmen. Das Innenministerium hatte eingeräumt, dass Strobls Staatssekretär Martin Jäger das Papier im Wesentlichen ausformuliert hat - obwohl es nach Strobls Angaben für den CDU-Bundesparteitag in Essen bestimmt war.