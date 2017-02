Baden-Württemberg Kretschmann sichert Unterstützung in Flüchtlingspolitik zu

Stuttgart. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Unterstützung der baden-württembergischen Landesregierung in der Flüchtlingspolitik zugesichert. Merkel habe in einer Extremsituation im Sommer 2015 Tausenden in Osteuropa gestrandeten Flüchtlingen aus einer menschenunwürdigen Lage geholfen, sagte er am Mittwoch bei der Verleihung des Eugen-Bolz-Preises für Zivilcourage an Merkel in Stuttgart. "Das war Ausdruck einer humanitären Haltung", sagte Kretschmann. Dabei habe die Kanzlerin auch gegen größte Widerstände das Recht auf Asyl für politisch Verfolgte verteidigt.