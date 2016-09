Ludwigsburg Kürbis Ahoi: Wettpaddeln in Riesen-Kürbissen

Ein Mann paddelt in einem ausgehöhlten Kürbis in Ludwigsburg. Foto: Uwe Anspach dpa/Archiv Foto: dpa

Ludwigsburg.

Bei der 13. Kürbis-Regatta am Ludwigsburger Schloss haben Kanuten in ausgehöhlten Riesen-Kürbissen um die Wette gerudert. Die Paddelwütigen trotzten am Sonntag dem schlechten Wetter. In mehreren Finalrunden traten jeweils zwei Kürbis-Kanuten auf einer Strecke von 72 Metern auf dem See gegeneinander an. "Das ist einfach eine riesige Gaudi, deswegen bin ich zum zweiten Mal da", erzählte Anja Eisner aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Die 52 Teilnehmer waren international aufgestellt und kamen vom Bodensee oder aus den USA.