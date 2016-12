Baden-Württemberg Kunstschnee-Piste öffnet wohl an Silvester

Stuttgart.

Zum Jahresende soll nun doch eine Skipiste am Feldberg dank des Einsatzes von Kunstschnee öffnen. "Wir hoffen, an Silvester eine Piste planieren zu können, dann wird auch ein Skilift in Betrieb sein", sagte Sabrina Pfrengle von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH am Donnerstag.