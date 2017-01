Baden-Württemberg Land bringt Pläne für elektronische Tickets voran

Stuttgart.

Nach Plänen des Verkehrsministeriums sollen Fahrgäste im Südwesten von Ende 2018 an mit elektronischen Fahrkarten Grenzen im Nahverkehr überwinden können. Dann sollen Fahrkarten des sogenannten Baden-Württemberg-Tarifs auf Chips oder mit dem Handy gelöst werden können. Interessierte Anbieter können sich jetzt um eine Lizenz für den Vertrieb sogenannter E-Tickets bewerben, wie das Verkehrsministerium am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Der Aufruf richte sich an alle Dienstleister, die Interesse haben, Tickets des Baden-Württemberg-Tarifs zu vertreiben. Gespräche mit den Interessenten sollen Mitte Februar bis Ende März geführt werden.