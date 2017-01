Baden-Württemberg Land will Angebot der Geburtshilfe genau analysieren

Stuttgart.

Angesichts des Mangels an Hebammen will das Land die Versorgungssituation der Geburtshilfe in Baden-Württemberg genau analysieren und eine Erhebung dazu auf die Beine stellen. Auf Basis valider Daten solle ermittelt werden, wie flächendeckend eine gute Geburtshilfe sichergestellt werden könne, sagte Staatssekretärin Bärbl Mielich (Grüne) am Dienstag in Stuttgart nach dem ersten Treffen des Runden Tisches zu diesem Thema. Dass mehr und mehr Hebammen ihren Beruf aufgeben und Frauen nicht mehr überall während der Schwangerschaft und nach der Geburt begleitet werden können - "diese Entwicklung müssen wir stoppen", betonte sie.