Baden-Württemberg Landtag will umstrittene Altersversorgung zurücknehmen

Stuttgart. Der Landtag will heute die umstrittene Neuregelung für die Altersversorgung für Abgeordnete wieder aufheben.

Das Gesetz war im Februar beschlossen worden und hatte eine Welle der Empörung ausgelöst. Es sah vor, dass die Abgeordneten künftig zwischen einer privaten Altersvorsorge und der lukrativeren staatlichen Alterspension wählen können. Mit der Aufhebung des Gesetzes müssen sich die Abgeordneten zunächst wieder selbst um ihre Versorgung im Alter kümmern.

Zudem diskutieren die Abgeordneten das geplante Fahrverbot für Stuttgart für viele Diesel-Autos ab 2018 an Tagen mit extrem hoher Schadstoffbelastung. Thema werden auch Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Deutschland sein. Unter anderem im badischen Gaggenau war so ein Auftritt von der Stadt abgesagt worden. Das deutsch-türkische Verhältnis ist deshalb derzeit massiv belastet.