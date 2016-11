Baden-Württemberg Leiche bei Endingen entdeckt: Vermutlich vermisste Joggerin

Endingen.

Nach dem Verschwinden einer 27 Jahre alten Joggerin in Endingen (Kreis Emmendingen) bei Freiburg haben Polizisten in dem Ort eine weibliche Leiche gefunden. Es handele sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die seit Sonntagnachmittag vermisste Frau, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Leiche wurde bei einer Suchaktion am Donnerstag entdeckt. Die Polizei hatte am fünften Tag in Folge nach der Vermissten gesucht, unter anderem in einigen Hütten in den Weinbergen. Der Fundort lag in einem kleinen Waldstück zwischen Endingen und dem Nachbarort Bahlingen.