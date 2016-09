Lahr.

Ein Freiluft-Liebespaar hat sich in Lahr derart in die Brennnesseln manövriert, dass ein Schrei der Frau einen nächtlichen Polizeieinsatz auslöste. Eine Anwohnerin war mitten in der Nacht zum Mittwoch aufgeschreckt und hatte den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Die herbeigeeilte Streife fand das Liebespaar, das sich im Schutz der Dunkelheit in eine Gartenanlage zurückgezogen hatte. Rote Pusteln auf der Haut der Frau hätten den ungewollten Kontakt mit der wehrhaften Pflanze belegt.