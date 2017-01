Baden-Württemberg Lotto-Chefin: "Schwarze Lotterien" schöpfen Milliarde ab

Stuttgart. Illegale Lotterien im Internet schöpfen nach Schätzungen von Lotto Baden-Württemberg inzwischen bundesweit Spieleinsätze von rund einer Milliarde Euro ab. Bei einem Umsatz des Deutschen Lottoblocks von sieben Milliarden Euro sei das ein "erheblicher Anteil", sagte Lotto-Geschäftsführerin Marion Caspers-Merk am Montag in Stuttgart.

Es müsse dringend ein europäischer Weg gesucht werden, diesen auf Gibraltar oder Malta sitzenden "schwarzen Lotterien" das Handwerk zu legen. Da einige illegale Angebote im Internet dem Stil nach wie Angebote des Lottoblocks daherkämen, liege Produktpiraterie und massive Verbrauchertäuschung vor.

Baden-Württembergs Lottospieler haben im vergangenen Jahr nochmal tiefer in die Taschen gegriffen: Mit einem Spieleinsatz von 967,4 Millionen Euro wurde die Milliarde zwar noch nicht geknackt, aber es wurden erneut 2,2 Prozent mehr Geld eingesetzt. 478,5 Millionen Euro wurden an die Spielteilnehmer ausgeschüttet, 21 von ihnen stiegen in den Kreis der Lottomillionäre auf.