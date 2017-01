Baden-Württemberg Lotto-Einsätze bei fast einer Milliarde

Stuttgart.

Auf der Suche nach dem ganz großen Glück haben Baden-Württembergs Lottospieler im vergangenen Jahr tiefer in die Taschen gegriffen. Mit einem Spieleinsatz von 967,4 Millionen Euro wurde die Milliarde zwar noch nicht geknackt, aber erneut 2,2 Prozent mehr Geld wurden eingesetzt. Lotto-Geschäftsführerin Marion Caspers-Merk legt heute in Stuttgart die Bilanz für 2016 vor. 478,5 Millionen Euro wurden an die Spielteilnehmer ausgeschüttet, 21 von ihnen stiegen in den Kreis der Lottomillionäre auf. Mitte Oktober sahnte ein Mann aus dem Schwarzwald in der europäischen Lotterie Eurojackpot satte 90 Millionen Euro ab - den höchsten Einzelgewinn der deutschen Lottogeschichte.