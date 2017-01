Baden-Württemberg Mann sticht mit Messer auf seine Frau ein

Waldshut-Tiengen.

Ein Mann hat seiner Ehefrau in Waldshut-Tiengen mit einem Messer in den Rücken gestochen und sie schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte er die 43-Jährige schon zuvor bedroht. Die genauen Hintergründe für die Attacke waren zunächst aber offen. Das Paar lebte getrennt. Die Frau war am Mittwoch mit einem Bekannten in der Stadt unterwegs, als sie auf den 47-Jährigen traf. Aus Angst floh sie in ein Gerichtsgebäude, wo er sie einholte und mit dem Messer verletzte. Laut Polizei wurden durch die Stichverletzung keine lebenswichtigen Organe verletzt. Beamte nahmen den 47-Jährigen bei seinem geparkten Auto fest. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.