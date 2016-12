Villingen-Schwenningen.

Ein 69 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) getötet worden. Die Ursache des Feuers in dem Einfamilienhaus in der Villinger Südstadt am Donnerstag war zunächst unklar, wie die Polizei in Tuttlingen mitteilte. Am Vormittag hatten Anwohner Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte drangen unter Atemschutz in das Haus ein, konnten den gehbehinderten Mann aber nur noch tot bergen.