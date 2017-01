Heilbronn.

Ein 37-Jähriger ist bei Arbeiten in einem Heilbronner Firmengebäude von einer Leiter gefallen und vier Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schwer verletzt in eine Spezialklinik, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann hatte am Mittwochmorgen in knapp fünf Metern Höhe eine defekte Leuchte überprüft, dabei rutschte die Leiter weg.