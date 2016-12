Reutlingen Mann wegen Vergewaltigung hinter Gittern

Zwei Polizisten in Reutlingen. Foto: dpa / Silas Stein/Archiv

Reutlingen.

Ein 45-Jähriger aus Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) sitzt wegen des Vorwurfes der Vergewaltigung und schwerer Misshandlung in Untersuchungshaft - er soll die Frau mehr als sechs Stunden festgehalten haben. Das 32 Jahre alte Opfer war am Dienstagabend zu Besuch bei dem späteren Täter - als die Frau kurz vor Mitternacht gehen wollte, bedrohte der betrunkene Mann sie zunächst und vergewaltigte sie dann mehrfach, wie das Kriminalkommissariat Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Tübingen am Donnerstag mitteilten.