Baden-Württemberg Marine präsentiert neue Fregatte "Baden-Württemberg"

Cuxhaven.

Rund ein halbes Jahr vor der endgültigen Abgabe an die Bundeswehr stellt die Deutsche Marine heute in Cuxhaven die erste Fregatte der neuen "Baden-Württemberg"-Klasse vor. Die knapp 150 Meter lange "Baden-Württemberg" ist zugleich Namensgeber der Klasse, zu der weitere drei Fregatten gehören, die bis 2020 in Dienst gestellt werden und ältere Schiffe ablösen sollen.