Baden-Württemberg Mehr Gäste schlafen in Jugendherbergen im Südwesten

Stuttgart.

In Baden-Württembergs Jugendherbergen haben im vergangenen Jahr mehr Gäste übernachtet als im Vorjahr. Rund 1,15 Millionen Übernachtungen - ein Plus von 4 Prozent - und 470 000 Gäste (plus 1,3 Prozent) wurden 2016 gezählt, wie der Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks am Montag mitteilte. Moderne Häuser und spezielle Angebote an Familien und Freizeitgruppen seien Gründe für den Zuwachs, sagte die Vorsitzende des DJH-Landesverbandes, Susanne Pacher.