Baden-Württemberg Mehr Mittel für digitale Technik an Schulen

Stuttgart.

Der Städtetag Baden-Württemberg pocht auf mehr Mittel für die Ausstattung von Schulen mit digitaler Technik. Allein für die in den neuen Bildungsplänen des Landes vorgesehene Vollvernetzung der Schulen würden mindestens 300 Millionen Euro benötigt, betonte der Verband am Sonntag in Stuttgart. Um WLAN in den Klassenräumen sinnvoll für den Unterricht nutzen zu können, seien weitere hohe Investitionen in Geräte und Materialien erforderlich. "Das Land darf die Kommunen bei dieser Großmaßnahme nicht im Regen stehen lassen."