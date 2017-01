Baden-Württemberg Merkel kommt zur CDU-Klausur

2013 hatte die CDU im Südwesten mit fast 46 Prozent das beste Ergebnis der CDU-Landesverbände geholt. Allerdings stürzte die Südwest-CDU bei der Landtagswahl im März auf 27 Prozent ab. Einige CDU-Mitglieder machen dafür Merkel und ihre Flüchtlingspolitik mit verantwortlich.

Mit Spannung wird deshalb erwartet, ob einige CDU-Funktionsträger bei der Klausur kritische Worte an Merkel richten. In Baden-Württemberg regiert die CDU in der bundesweit ersten grün-schwarzen Landesregierung mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an der Spitze.