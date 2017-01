Baden-Württemberg Merkel kommt zur Klausur der Südwest-CDU im Kloster Schöntal

Stuttgart.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt an der traditionellen Klausurtagung der baden-württembergischen CDU im Kloster Schöntal (Hohenlohekreis) teil. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart bestätigte am Dienstag einen Bericht der "Südwest Presse". Merkel wolle dem Treffen am 21. Januar beiwohnen, sagte er. Bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 ist die Kanzlerin auf ein gutes Ergebnis ihrer Partei in Baden-Württemberg angewiesen. 2013 hatte die Union hier mit 45,7 Prozent ihr zweitbestes Ergebnis geholt - nach der CSU in Bayern.