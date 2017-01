Baden-Württemberg Messerangriff im Taxi:Polizei nimmt Verdächtigen fest

Kressbronn.

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in einem Großraumtaxi in Kressbronn am Bodensee einen Mitfahrer geschlagen und mit einem Messer am Hals verletzt haben soll. Ein Haftrichter hat gegen 21-Jährigen wegen versuchten Totschlags Untersuchungshaft angeordnet. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.