Baden-Württemberg Metaller-Betriebsräte besorgt wegen Arbeitszeitgesetz

Stuttgart.

Betriebsräte aus der Südwest-Metallbranche sind besorgt wegen mangelnder Einhaltung der Arbeitszeit-Regeln. In zwei Dritteln der Metaller-Firmen gebe es immer wieder Verstöße gegen die vorgeschriebene Ruhezeit von elf Stunden zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn, teilte die IG Metall Baden-Württemberg am Mittwoch in Stuttgart mit. Das sei das Ergebnis einer Umfrage unter Betriebsräten und Vertrauensleuten aus 200 Südwest-Firmen. Kritisch sei, dass solche Verstöße für Unternehmen oft folgenlos blieben. Die Gewerkschaft forderte, Aufsichtsbehörden sollten die Einhaltung des Gesetzes häufiger kontrollieren.