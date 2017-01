Baden-Württemberg Missachtung der Vorfahrt: Vier Verletzte bei Autounfall

Niefern-Öschelbronn.

Ein schwerer Autounfall mit vier zum Teil lebensgefährlich Verletzten hat sich auf der Bundesstraße 10 bei Niefern-Öschelbronn (Enzkreis). Ein 24-Jähriger sei am Mittwochabend auf die Bundesstraße aufgefahren und habe dabei die Vorfahrt eines 27 Jahre alten Autofahrers missachtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 27-Jährige habe den Wagen des 24-Jährigen gesehen, sei ausgewichen und habe dabei das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers gestreift. Der 27-Jährige geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Wagen eines 19-Jährigen.