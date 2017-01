Baden-Württemberg Mit Keim besiedelter Patient gestorben

Stuttgart.

Im Krankenhaus Bad Cannstatt ist einer der mit einem hochresistenten Keim besiedelten Patienten gestorben - allerdings nicht wegen des Erregers. "Die Todesursache steht eindeutig nicht in Zusammenhang mit dem Keim", betonte das Klinikum Stuttgart aus dem Krankenhausverbund am Samstag. Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass bei fünf Patienten in Bad Cannstatt das Bakterium Acinetobacter baumannii nachgewiesen wurde. Alle waren laut Krankenhaus mit dem Keim nur besiedelt, Symptome einer Infektion zeigten sie nicht.