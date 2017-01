Baden-Württemberg Mitbewohnerin erstochen: 24-Jähriger vor Gericht

Freiburg.

Weil er seine Mitbewohnerin erstochen haben soll, muss sich ein 24-Jähriger in Freiburg nun vor Gericht verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, findet der Prozessauftakt am 12. Januar am Landgericht statt. Dem Mann wird vorgeworfen, die 31-Jährige im August 2016 mit einem Messer getötet zu haben. Er lebte mit der Frau in einer Wohngemeinschaft. Der 24-Jährige hat die Tat zugegeben. Nach Angaben der Anklagebörde handelte er aus Hass und Verachtung für die Frau wegen ihrer Religiosität und überraschte sie mit dem Angriff. Deshalb wird ihm Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen.