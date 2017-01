Baden-Württemberg Mordprozess beginnt sechs Monate nach Dönermesser-Angriff

Tübingen/Reutlingen.

Sechs Monate nach dem tödlichen Dönermesser-Angriff in Reutlingen kommt es zum Prozess. Der mutmaßliche Täter muss sich ab dem 24. Januar vor in Tübingen Gericht verantworten. Er wird wegen Mordes sowie zweifachen versuchten Mordes angeklagt, wie das Landgericht am Mittwoch mitteilte. Ein Urteil wird Anfang April erwartet.