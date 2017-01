Baden-Württemberg Mordprozess gegen 55-Jährigen

Stuttgart.

Sieben Monate, nachdem er seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Küche ermordet haben soll, steht ein 55-Jähriger aus Ludwigsburg vor Gericht. Am Dienstagmorgen (24.1.) startet der Prozess am Landgericht in Stuttgart. Laut Anklage hat der Mann am 23. Juni 2016 zunächst mit einer Bratpfanne auf den Kopf der Frau eingeschlagen. Dann soll er sein Opfer mit beiden Händen gewürgt und der 60-Jährigen schließlich 17 Mal ein Küchenmesser in die Brust gestoßen haben. In Vernehmungen nach der Tat hatte der 55-Jährige laut Polizei gestanden. Das Landgericht hat acht Verhandlungstage bis zum 21. Februar angesetzt. Ursprünglich sollte der Prozess vor Weihnachten starten, musste aber wegen Krankheit ausgesetzt werden.