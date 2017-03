Baden-Württemberg Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ammerbuch.

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist im Kreis Tübingen bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann hatte die Räder seines Motorrads auf der Bundesstraße 28 nahe Ammerbuch in Schlangenlinien "warm gefahren", wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei geriet die Maschine offenbar in den Gegenverkehr, streifte einen ersten Wagen und prallte dann frontal gegen ein zweites Fahrzeug. Retter brachten den Verletzten in eine Klinik. Der Fahrer des Unfallautos erlitt bei dem Zusammenstoß am Samstagabend leichte Blessuren.