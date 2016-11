Bei einem Sturz ist im Ortenaukreis ein 55 Jahre alter Mountainbikefahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er am Mittwochnachmittag auf einer abschüssigen Straße bei Oberkirch unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und in ein Bachbett stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Mit dem 55-Jährigen waren zwei weitere Mountainbikefahrer unterwegs, die laut Polizei nicht an dem Unfall beteiligt waren.