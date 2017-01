Bad Wildbad Fünfjährige erstickt - Mutter erhängt sich in Psychiatrie

Bad Wildbad.

Die in der vergangenen Woche nach der Tötung ihrer fünf Jahre alten Tochter aufgrund eines richterlichen Beschlusses in einer psychiatrischen Klinik im Landkreis Biberach untergebrachte 41 Jahre alte Frau aus Bad Wildbad hat sich in ihrem Krankenzimmer der Klinik im Landkreis Biberach erhängt. Sie hatte sich einst der Polizei selbst gestellt.