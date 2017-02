Baden-Württemberg Nach milden Temperaturen kommt der Winter zurück

Stuttgart.

Nach den milden Temperaturen der vergangenen Tage kommt der Winter zurück nach Baden-Württemberg. In der Nacht zum Dienstag sind in Stuttgart Temperaturen um den Gefrierpunkt zu erwarten, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag sagte. Am Wochenende wird es demnach wechselhaft und insgesamt frostiger.