Baden-Württemberg Nachfrage nach staatlichen Förderkrediten sinkt etwas

Karlsruhe.

Die Nachfrage von Baden-Württembergs Mittelstand nach staatlichen Förderkrediten hat etwas nachgelassen. Im vergangenen Jahr seien Kredite über rund 2,2 Milliarden Euro an mittelständische Firmen vergeben worden und damit 0,3 Milliarden weniger als 2015, teilte die landeseigene L-Bank am Donnerstag in Karlsruhe mit. Die Zahl der geförderten Mittelständler sank um rund 300 auf 4250. Der Rückgang war aber auf hohem Niveau - 2015 war ein Förder-Rekordjahr.