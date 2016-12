Baden-Württemberg Nächster Feinstaubalarm in Stuttgart

Autos in Stuttgart. Foto: Marijan Murat/Archiv Foto: dpa

Stuttgart.

Der nächste Feinstaubalarm in Stuttgart steht bevor: Nur Stunden nach dem Ende des jüngsten Alarms rief die Stadt am Sonntag schon einen weiteren aus. Von Dienstag an (0.00 Uhr) sind Autofahrer erneut aufgerufen, ihre Fahrzeuge stehenzulassen. Sogenannte Komfortkamine sollen schon ab Montagabend aus bleiben. Der Grund: Die Meteorologen erwarten erneut ein "stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre". Das führt dazu, dass die Luft nicht vom Feinstaub gereinigt wird und die Schadstoff-Werte steigen.