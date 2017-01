Baden-Württemberg Naturschützer rufen zum Zählen der Wintervögel auf

Stuttgart.

Wie viele Vöglein sind schon da? Naturschützer rufen am Wochenende dazu auf, Vögel zu zählen. Naturfreunde sollen vom 6. bis 8. Januar eine Stunde lang Tiere im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen und melden, wie der Naturschutzbund Nabu Baden-Württemberg am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. An der jährlichen Aktion "Stunde der Wintervögel" beteiligten sich im Vorjahr 8000 Menschen im Land - bundesweit lag Baden-Württemberg damit bei der Beteiligung auf den vierten Platz. Am häufigsten gesichtet wurde der Spatz, gefolgt von Kohl- und Blaumeise.