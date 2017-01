Baden-Württemberg Polizei sucht Zeugen nach Attacke auf 17-Jährigen

Heilbronn.

Eine Gruppe junger Erwachsener hat in der Heilbronner Fußgängerzone einen 17-Jährigen zusammengeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall am vergangenen Samstag in der belebten Gegend mitbekommen haben, oder auch weitere Geschädigte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Angreifer einzelne Passanten angepöbelt und angerempelt, darunter auch den 17-Jährigen. Als dieser sie daraufhin zur Rede stellte, wurde er geschlagen und getreten und dabei leicht verletzt. Zeugen berichteten laut Polizei von vier bis fünf Angreifern, die äußerst brutal und aggressiv vorgegangen sein sollen.